С 2014 года Украина получила через систему ООН $715 млн помощи - постпред при ООН

С 2014 года Украина получила через систему Организации объединенных наций (ООН) $715 млн помощи, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Если говорить о помощи, предоставленной Украине международным сообществом с 2014 года, то из общего объема в $1 млрд 300 млн через систему ООН было получено $715 млн, то есть больше, чем половина помощи, прошла через систему ООН", - сказал Кислица на мероприятии, приуроченном к празднованию Дня ООН в Украине в Киеве в пятницу

По его словам, только в прошлом году ООН мобилизировала $230 млн для проектов развития в Украине.

"Оккупация Крыма и Донбасса спровоцировала серьезный гуманитарный кризис. Почти полтора миллиона граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами, больше, чем 3 млн 800 тыс. жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения нуждаются в гуманитарной помощи, остается разрушенной инфраструктура в зоне боевых действий", - указал Кислица.

Он подчеркнул, что поэтому Украина ценит усилия ООН по гуманитарному реагированию и помощи по преодолению последствий агрессии.

Постпред Украины при ООН напомнил, что на Генеральной ассамблеи ООН каждый год озвучивается две резолюции, которые свидетельствуют о неприятии международным сообществом незаконной военной оккупации Крымского полуострова.

"Каждый год Генеральная ассамблея включает в свою повестку дня рассмотрение ситуации на временно оккупированных территориях Украины, несмотря на попытки агрессора прекратить эту практику", - рассказал он.