Лидеры стран ЕС устроили на саммите овацию уходящей с поста канцлера Меркель

Лидеры стран Европейского союза встретили канцлера ФРГ Ангелу Меркель овациями на ее, вероятно, последнем на этом посту Совете ЕС, передают западные СМИ.

Это произошло в пятницу на заключительном дне встречи в верхах в Брюсселе.

"Ты приняла участие в 107 из 214 встреч Совета ЕС со времен его начала. Благодарю тебя за опыт, мудрость и способность фокусировать внимание на главном", - написал в Твиттере Шарль Мишель.

"Благодарю тебя, дорогая Ангела", - добавил он на немецком языке.

К записи прикреплено видео, которое начинается записью от 2005 года первого саммита Меркель в качестве канцлера ФРГ. Оно продолжается видеозаписями и фотографиями Меркель разных лет в окружении европейских лидеров.

Меркель 16 лет занимает пост канцлера ФРГ. В сентябре в стране прошли выборы, по итогам которых через некоторое время определится новый канцлер. Поэтому, нынешний Совет ЕС, как предполагается, ее последний саммит в качестве канцлера ФРГ.