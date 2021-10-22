События

15:01 22.10.2021

Полиция Киева разоблачила работников лаборатории, выдававших COVID-сертификаты без сдачи анализов

1 мин читать

Столичные правоохранители пресекли противоправную деятельность работников лаборатории, которые выдавали COVID-сертификаты без сдачи анализов, начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Следственным управлением столичной полиции совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве разоблачена схема противоправной деятельности отдельных работников лаборатории, а именно предоставление COVID-сертификатов с недостоверными данными. За условленную сумму в течение нескольких месяцев сообщники выдавали медицинский документ без фактической сдачи анализов", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что организовал преступную схему, искал клиентов и руководил действиями сообщников врач лаборатории.

"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирования медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги - от 725 до 1800 грн за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день за услугой обращались от 3 до 5 человек", - рассказал заместитель начальника - начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

Теги: #лаборатория #covid_сертификат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 30.09.2021
Привитые разными вакцинами украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат в "Дии"

Привитые разными вакцинами украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат в "Дии"

15:25 27.07.2021
В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

В киевской Больнице скорой помощи в сентябре заработает новая ПЦР-лаборатория - мэр

19:47 01.07.2021
Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

18:46 24.06.2021
На базе "Экополиса ХТЗ" открылась лаборатория по производству тест-систем на коронавирус

На базе "Экополиса ХТЗ" открылась лаборатория по производству тест-систем на коронавирус

10:44 21.05.2021
МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

23:38 17.05.2021
В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

В Газе из-за израильского обстрела прекратила работу главная лаборатория по COVID-19

09:42 22.02.2021
Стартовали работы по строительству лаборатории Института рака

Стартовали работы по строительству лаборатории Института рака

12:36 19.01.2021
В Киевской области выявили крупную нарколабораторию по производству метадона

В Киевской области выявили крупную нарколабораторию по производству метадона

11:45 16.11.2020
"Биофарма" начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом

"Биофарма" начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом

19:15 02.10.2020
Инвестиции СSD в открытие лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту "Борисполь" составили около 10 млн грн

Инвестиции СSD в открытие лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту "Борисполь" составили около 10 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Всеволод Князев

Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

В случае перехода Киева в "красную" зону будут введены ограничения для невакцинированных горожан – Кличко

Голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрел оператора родом из Украины

Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн – министр

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеры стран ЕС устроили на саммите овацию уходящей с поста канцлера Меркель

В Полтаве открыли областную филармонию, отреставрированную в рамках "Большого строительства"

Мнения нардепов от "Голоса" относительно правомочности руководителя фракции Железняка разделились

В НАТО согласовали первую стратегию Альянса по использованию искусственного интеллекта - Столтенберг

Вторую и третью очереди бизнес-парка NUVO будут проектировать нидерландские бюро MVRDV и Orange Architects

Плановую госпитализацию в Киеве при вхождении в "красную" зону остановят – КГГА

Генсек НАТО: у России нет оснований опасаться будущего членства Украины в Альянсе

Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Всеволод Князев

"Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках поездов из-за ремонта инфраструктуры

Украина и Молдова сформируют переговорный механизм для решения проблемных вопросов – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА