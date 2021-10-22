Мнения нардепов от "Голоса" относительно правомочности руководителя фракции Железняка разделились

В "Голосе" нет единого мнения относительно правомочности руководителя фракции.

Так, народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос", член объединения "Справедливость") считает, что после того, как председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с трибуны Верховной Рады зачитал письмо с подписями 11 из 20 членов фракции о том, что Ярослав Железняк не может занимать должность руководителя фракции, у фракции нет руководителя и он должен быть избран.

По мнению Устиновой, согласно регламенту, Железняк не мог руководить фракцией, поскольку, "когда Железняк был назначен на должность, он занимал должность заместителя главы Налогового комитета".

"Это единственный глава фракции в парламенте, который параллельно занимает две должности", - сказала она журналистам в пятницу.

Устинова сообщила, что на пленарной неделе в понедельник должно быть созвано заседание фракции для избрания руководителя.

В свою очередь Ярослав Железняк сказал журналистам, что он остается руководителем фракции.

"Это не отвечает действительности (что Железняк не является руководителем фракции - ИФ), это говорят четвертый месяц… надеюсь, что все будет хорошо", - сказал Железняк журналистам.

По его словам, письмо, которое зачитал на пленарном заседании спикер, не имеет никаких юридических последствий, "в том числе об изменении в руководстве фракции".