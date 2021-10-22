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14:27 22.10.2021

Плановую госпитализацию в Киеве при вхождении в "красную" зону остановят – КГГА

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Плановую госпитализацию в Киеве при вхождении в "красную" зону остановят – КГГА

Плановую госпитализацию в столице в случае вхождения Киева в "красную" зону остановят, сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

"В "красной" зоне, к которой мы приближаемся, будет остановлена плановая госпитализация, потому что медицинская система будет работать на то, чтобы принимать пациентов с COVID-19", - сказала она на брифинге в пятницу.

Она также сообщила, что за последние сутки в Киеве с COVID-19 были госпитализированы 657 пациентов. "Это очень много. Большинство из них тяжелые, большинство нуждаются в кислороде", - сказала она.

По словам Старостенко, в настоящее время в Киеве для пациентов с COVID-19 определена 21 больница. В "ковидных" больницах заняты 65,7% коек с кислородом.

"Это показатель, который мы перешли сегодня ночью и который неуклонно приближает нас к "красной" зоне", - сказала она.

Теги: #приостановка #красная_зона #госпитализация
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