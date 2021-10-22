Генсек НАТО: у России нет оснований опасаться будущего членства Украины в Альянсе

России не надо бояться будущего членства Украины в НАТО, равно как и пытаться его предотвратить, заявляет генеральный секретарь Организации Северно-Атлантического договора Йенс Столтенберг.

В пятницу в Брюсселе по окончании двухдневного заседания министров обороны стран-членов организации, комментируя по просьбе журналистов высказывания президента России Владимира Путина о том, что членство Украины в Альянсе будет представлять угрозу РФ, генсек сказал: "Нет (РФ не нужно бояться вступления Украины в Альянс – ИФ). Частично потому, что НАТО – оборонный альянс, а также частично потому, что это Украина и союзники по НАТО будут решать, когда Украина готова присоединиться к альянсу. Никакая другая страна не имеет право ни вмешиваться, ни сказать "нет" этому процессу".

Столтенберг подчеркнул, что Украина – суверенное, независимое государство. "А суверенное независимое государство имеет право решать свой собственный путь. Поэтому это только Украина будет решать, или она хочет быть членом НАТО, и это тридцати союзникам решать, когда Украина будет соответствовать стандартам НАТО", - пояснил он позицию Альянса.

При этом генсек организации констатировал, что расширение НАТО за последние десятилетия только "привнесло мир и стабильность по всей Европе". "Поэтому нет никаких оснований, чтобы Россия опасалась или имела право применить вето или остановила суверенное государство от присоединения к Альянсу", - добавил Столтенберг.