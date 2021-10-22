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14:10 22.10.2021

"Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках поездов из-за ремонта инфраструктуры

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"Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках поездов из-за ремонта инфраструктуры

В связи с проведением путевых работ на участке "Мироновка" - "Им. Т.Шевченко" (Смела) и на станции "Казатин-1" возможны задержки некоторых пассажирских поездов, сообщается на сайте "Укрзализныци" в пятницу.

Все работы планируется завершить до 29 октября.

В частности, на станции "Мироновка", "Пятихатки-Стыковочная", "Тимково", "Бурты" и "Херсон" поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до полутора часов.

Кроме того, 25-27 октября в связи с проведением ремонтных работ на станции "Казатин-1" поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям "Здолбунов", "Мироновка", "Подволочиск", "Вапнярка", "Ворожба" и "Гребенка".

На период проведения указанных ремонтных работ также будут позже на 30 минут прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" поезда №748 Львов - Киев, № 764 Одесса - Киев, №716 Перемышль - Киев.

Кроме того, с опозданием на 20-25 минут будут прибывать на станцию "Львов" поезда №747 Киев - Львов и №715 Киев - Перемышль.

При этом в "Укрзализныце" обещают сделать все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику.

Теги: #транспорт #укрзализныця #задержки
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