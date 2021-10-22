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14:08 22.10.2021

Украина и Молдова сформируют переговорный механизм для решения проблемных вопросов – Кулеба

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Украина и Молдова сформируют переговорный механизм для решения проблемных вопросов – Кулеба

Украина и Молдова сформируют переговорный механизм для решения проблемных вопросов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина и Молдова не просто дружественные народы, мы чрезвычайно близки друг к другу. Есть у нас и вопросы, которые требуют решения, и сегодня мы договорились сформировать переговорный механизм, где мы будем искать комплексные решения для проблемных вопросов. Мы должны подготовить решения и документы для их политического одобрения во время первого заседания Совета президентов Украины и Молдовы, которое состоится вскоре", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску.

В свою очередь Попеску обратил внимание на то, что в отношениях Украины и Молдовы есть вопросы, которые не могли решить уже три десятилетия.

"Но мы хотим достигнуть определенного прогресса, чтобы решить их, и в следующие недели и месяцы пройдут несколько встреч, на которых мы попытаемся устранить некоторые проблемы, которые накапливались в нашей двусторонней повестке дня, относительно реки Днестр, урегулирования прав собственности, управления и демаркации украинско-молдавской государственной границы", - пояснил он.

Глава МИД Молдовы подчеркнул, что у обоих министров есть очень сильная политическая решимость продвигаться вперед в этих вопросах, что принесет преимущества гражданам обеих стран.

Попеску также отметил, что Украина и Молдова согласились сделать возможными путешествия для граждан обеих стран по биометрическим паспортам, без необходимости заграничных паспортов. "Скоро мы надеемся подписать это соглашение", - указал он.

"Мы также на большой скорости продвигаемся к подписанию межправительственного соглашения о строительстве моста между Косеуць и Ямполем", - отметил Попеску.

Он заявил, что Молдова подтверждает свою твердую приверженность поддержке территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Мы также обсудили будущие возможности сотрудничества между нашими странами, а также в более широком региональном масштабе. Мы имеем общий интерес в развитии газовой и электрической инфраструктуры на юго-западе Украины и Молдовы, во взаимосвязи с энергетическими рынками Румынии и Балкан", - подчеркнул Попеску.

Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина непоколебимо не только на словах, но и делами поддерживает территориальную целостность Молдовы. Кроме того, Кулеба добавил, что Украина и Молдова хотели бы развития торговых отношений.

"В частности, хотим видеть украинские компании на молдавском рынке электроэнергии. В более широком смысле я призываю украинский бизнес активнее работать на молдавском рынке, еще теснее связывать наши страны торговыми узлами", - сказал Кулеба.

Министр указал, что Украина также приглашает молдавские компании в Украину.

"Для того, чтобы комплексно посмотреть на наши торговые отношения, устранить проблемы и открыть новые возможности, мы договорились в ноябре провести в Кишиневе заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии", - рассказал Кулеба.

Теги: #молдова #переговоры #украина
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