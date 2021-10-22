Рада может в начале ноября принять законопроект о реформе СБУ во втором чтении - нардеп Верещук

Верховная Рада может в начале ноября принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ, сообщила член парламенского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Это, на самом деле, законопроект с большим количеством поправок, которые мы очень тщательно изучаем, чтобы не вышло потом так, как с законопроектом №5599 (об олигархах - ИФ)... Если все будет хорошо, то в ноябре мы должны принять этот законопроект (во втором чтении - ИФ), потому что необходимо, чтобы он вступил в силу в январе 2022 года. То есть до конца года мы его примем", - сказала парламентарий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

На уточняющий вопрос, может ли Рада принять данный законопроекта во втором чтении в начале ноября, Верещук ответила, что "он стоит в плане на первые числа ноября".

При этом она также напомнила, что законопроект прежде всего предлагает лишить СБУ несвойственных ей функций, в частности касающихся вопросов экономического характера.

"Мы считаем, что вся экономика должна быть убрана от СБУ - она должна стать спецслужбой, которая будет заниматься, например, контртеррористическими мероприятиями. "Альфа", которая есть при СБУ, должна иметь инструменты для осуществления своей профессиональной работы", - пояснила Верещук.

Законопроект также предусматривает введение обязательной переаттестации высшего руководства СБУ, которое, по словам Верещук, "часто обвиняется обществом (а может, и не безосновательно) в коррупционных деяниях, образованных преступных схемах, "крышевании" и препятствовании в ведении бизнеса".

Кроме того, документ сможет содержать нормы о необходимости сокращения личного состава СБУ.

"Я лично была против фронтального сокращения, но оно будет. Это требование наших партнёров. И мы, всё-таки, пошли на то, что за три года будет сокращено почти 40% личного состава. К тому же, будут введены три вида званий, мы их градируем", - уточнила нардеп.

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.