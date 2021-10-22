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13:34 22.10.2021

Порошенко по приглашению Туска 17-18 ноября примет участие в Конгрессе и Саммите ЕНП

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Порошенко по приглашению Туска 17-18 ноября примет участие в Конгрессе и Саммите ЕНП

17-18 ноября по приглашению президента Европейской народной партии Дональда Туска лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме.

Как сообщает пресс-служба политсилы, Порошенко представит лидерам европейских партий актуальное состояние ситуации в и вокруг Украины, в частности по вопросам противодействия российской агрессии, региональной и энергетической безопасности, политических процессов в Украине и прогресса на пути интеграции в ЕС

Согласно предварительным договоренностям, Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами и руководством ЕНП.

Теги: #порошенко #саммит #енп
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