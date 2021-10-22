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13:26 22.10.2021

Киевская власть требует от правоохранителей не допустить противоправного изменения границ столицы

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Киевская власть требует от правоохранителей не допустить противоправного изменения границ столицы

Киевская власть требует от правоохранительных органов немедленно вмешаться и не допустить противоправного изменения границ Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее обращение будет направлено от имени Киевского городского совета.

Отмечается, что 21 октября во время пленарного заседания Киевсовета заместитель Виталия Кличко - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко дал протокольное поручение подготовить обращение в правоохранительные органы о немедленном вмешательстве в ситуацию.

"Сейчас некоторые поселки-сателлиты пытаются захватить земли территориальной громады Киева. Поселки Коцюбинское и Козин пользуются бездействием Государственной службы по вопросам геодезии и незаконно пытаются включить земли города Киева в свой состав. Необходимо в соответствии с законами Украины урегулировать ситуацию с незаконным захватом территории города Киева", - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, депутаты Бучанского районного совета во время сессии Киевского областного совета проголосовали за решение "О согласовании и утверждении проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области".

В КГГА уточняют, что в соответствии с ним планируется увеличить границы Коцюбинского за счет Голосеевского национального природного парка.

"Киевский областной совет 9 сентября текущего года принял решение "Об утверждении схемы планирования территории Киевской области", которое противоречит Конституции Украины. Фактически противоправно изменены пределы города Киева и Киевской области за счет уменьшения площади земель города Киева. В частности, за счет части Национального природного парка "Голосеевский" были расширены границы поселка Коцюбинское", - отметил Бондаренко.

Заместитель городского головы Киева добавил, что важно не позволить поселкам-сателлитам присвоить земли города Киева, чтобы те в дальнейшем распоряжались ими в пользу собственных интересов.

Как сообщалось, 23 сентября депутаты Киевсовета поддержали обращение к правоохранителям по незаконному изменению границы столицы в пользу области.

Соответствующее обращение к Киевскому облсовету, Офису генерального прокурора, НАБУ, Главному управлению СБУ в Киеве и территориальному управлению ГБР поддержали 88 депутатов.

Теги: #киев #кгга #границы
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