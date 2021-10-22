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13:23 22.10.2021

В Офисе президента надеются на быстрое установление заказчиков и мотивов нападения на дом замглавы ОП Жовквы

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В Офисе президента надеются на быстрое установление заказчиков и мотивов нападения на дом замглавы ОП Жовквы

В Офисе президента Украины выразили надежду на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, а также привлечения виновных к ответственности, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадали. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Надеемся также и на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечения виновных к ответственности", - заявил Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".

Как отметил Никифоров, Игорь Жовква уже дал показания следователям. В настоящее время он находится на рабочем месте и продолжает выполнять возложенные на него функции.

"По его словам (Жовквы – ИФ), попытка запугать его или Офис президента таким образом - является бессодержательной и жалкой. И подобные проявления ненависти являются абсолютно недопустимыми в цивилизованных странах", - процитировал пресс-секретарь президента.

Мотивы заказчика пока не известны. Сам Жовква до настоящего момента инцидент не комментировал.

Сегодня, 22 октября, ему исполнилось 42 года.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе города, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.

"Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – говорится в сообщении.

Теги: #нападение #жовква #дом
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