В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"С понедельника-вторника… заработают два пункта вакцинации. Один - "под куполом" (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 - ИФ), другой - на Садовой (здание, где находятся комитеты парламента - ИФ)", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады в пятницу.

Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска в здание Верховной Рады по COVID-сертификатам и ПЦР-тестам.

Как сообщалось, ранее Корниенко прогнозировал, что постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пропускать по ковид-сертификату, парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).