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13:16 22.10.2021

В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

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В Раде на следующей неделе заработают два пункта вакцинации

В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"С понедельника-вторника… заработают два пункта вакцинации. Один - "под куполом" (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 - ИФ), другой - на Садовой (здание, где находятся комитеты парламента - ИФ)", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады в пятницу.

Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска в здание Верховной Рады по COVID-сертификатам и ПЦР-тестам.

Как сообщалось, ранее Корниенко прогнозировал, что постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пропускать по ковид-сертификату, парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).

Теги: #пункты #вакцинация #рада
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