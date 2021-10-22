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13:15 22.10.2021

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

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На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники с начала суток 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 22 октября, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неподалеку Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в сторону Катериновки враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

Теги: #оос #ранение
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