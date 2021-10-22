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13:10 22.10.2021

Премьер-министры Украины, Молдовы и Грузии проведут онлайн-встречу

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Премьер-министры Украины, Молдовы и Грузии проведут онлайн-встречу

Премьер-министры стран Ассоциированного трио (Украины, Молдовы и Грузии) проведут онлайн-встречу в пятницу, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Большую часть разговора мы посвятили синхронизации и объединению усилий на пути европейской интеграции. Сегодня премьер-министры Ассоциированного трио проведут онлайн-встречу", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску.

Министр отметил, что договорился с главой МИД Молдовы активно готовиться и координировать действия при подготовке к саммиту Восточного партнерства.

"Вчера я публично заявил, что считаю, что страны Ассоциированного трио будут в следующей волне расширения ЕС. Сегодня я был особенно рад услышать, что Нику (Николае Попеску – ИФ) даже более амбициозен, чем я, в этом вопросе. Потому нас объединяет не только общая реальность, но и общие амбиции на будущее", - указал Кулеба.

В свою очередь Попеску добавил, что они с украинским министром провели предметные переговоры о том, что они делают для сближения Молдовы и Украины с ЕС.

"На двустороннем уровне, в рамках Ассоциированного трио с Грузией мы вместе продвигаем некоторые цели относительно ЕС. Первая цель - это усилить наше партнерство и диалог с ЕС по политике и безопасности. Вторая - это продолжить имплементировать нашу углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС, а также расширять наше сотрудничество с ЕС в новых областях по таким вопросам, как природоохранное сотрудничество, диджитализация, и еще большая интеграция наших стран во внутренний рынок ЕС", - рассказал он.

Глава МИД Молдовы также выразил надежду на либерализацию цен роуминга между ЕС и странами Восточного партнерства.

Также Попеску подчеркнул, что Украина и Молдова "будут говорить в один голос" и продвигать одинаковые цели на саммите Восточного партнерства.

Теги: #ассоциированное_трио #онлайн #встреча
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