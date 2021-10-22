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12:28 22.10.2021

Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

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Ляшко: при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения по примеру Великобритании и скандинавских стран.

"Как минимум 70% вакцинированных взрослого населения позволит нам предотвратить распространение коронавирусной болезни и уменьшить количество госпитализаций… Если мы сегодня вакцинируем более 70% населения полным курсом вакцинации, мы сможем пойти путем Великобритании, а также Скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Он допустил, что очередной пик заболевания возможен в начале следующего года.

"Но мы можем его не ждать… прийти в пункт вакцинации, вакцинироваться и уменьшить количество госпитализаций", - подчеркнул министр.

Теги: #вакцинация #ограничения
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