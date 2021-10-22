Бывший футболист и тренер Сергей Морозов умер от последствий COVID-19

На 71-м году жизни от последствий COVID-19 умер бывший футболист и тренер Сергей Морозов, сообщил директор телеканала "Футбол" Александр Денисов.

"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", - написал он в Facebook.

На телеканале уточнили, что причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавирусной болезни.

Сергей Морозов родом из Киева. В 14 лет начал карьеру в молодежной команде "Динамо". Позже выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", ворошиловградскую "Зарю", "Шахтер" Кадиевка, московский "ЦСКА". Стал чемпионом СССР.

Морозов был тренером киевского "ЦСКА", "Борисфена", "Нивы В", "Прикарпатья", "Ворсклы". также попробовал себя в Китае и Туркменистане.

С сентября 2008 года был футбольным аналитиком каналов "Украина" и "Футбол".