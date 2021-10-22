События

12:10 22.10.2021

В Украине существенно похолодает 24-26 октября

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В Украине существенно похолодает 24-26 октября

В субботу в Украине еще сохранится теплая погода, в южной и восточной части погоду обусловит атмосферный фронт; а 24-26 октября ожидается существенное похолодание вследствие перемещения холодного воздуха с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; на юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура в течение суток от 1° мороза до 3° тепла.

В Киеве в субботу без осадков; температура ночью 5-8° тепла, днем 10-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была 21,1° в 1935, 1989г., самая низкая ночью -5,4° в 1999г.

В воскресенье, 24 октября, погода в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью 24 октября на крайнем юге страны местами небольшой дождь, в Крыму в течение суток умеренный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Снижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 3-8°, на юге страны ночью до 3-8° тепла, днем до 8-13°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Снижение температуры ночью до 2-4° тепла, днем до 6-8°.

Теги: #погода #прогноз
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