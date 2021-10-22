Украинцы в реанимации признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19 и называют тех, кто их выдал – Ляшко

Находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

"Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.