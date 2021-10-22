МОН рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального и высшего образования с 25 октября

Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования с 25 октября по 15 ноября.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, учитывая консультации Министерства здравоохранения Украины, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессиональной перед высшими, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.