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11:38 22.10.2021

Радиодиктант национального единства будет читать писатель Андрухович

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Радиодиктант национального единства будет читать писатель Андрухович

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) призывает общественность присоединиться к Радиодиктанту национального единства, который традиционно состоится 9 ноября, ко Дню украинской письменности и языка.

Согласно сообщению пресс-службы Госкомтелерадио, радиодиктант будет транслироваться в 10:00 на всех платформах Общественного вещания.

Отмечается, что данный флешмоб проходит уже 21 год подряд, а основан он был в 2000 году командой Украинского радио.

Автором текста и чтецом нынешнего радиодиктанта будет украинский писатель Юрий Андрухович.

"Традиционно самыми активными участниками флешмоба является школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, но каждый год диктант расширяет границы - в нем принимают участие представители самых разных профессий, а также известные спортсмены, актеры, бизнесмены и политики. Студию для гостей устраивают в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского, где и в этом году известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований", - говорится в сообщении.

Теги: #радиодиктант #андрухович
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