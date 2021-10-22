Голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрел оператора родом из Украины

Американский актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Раст" (Rust) в Нью-Мексико случайно ранил из огнестрельного оружия режиссера фильма и оператора-постановщика, которая впоследствии скончалась, сообщает издание The New York Times.

Как пишет американское издание со ссылкой на местные власти, оператор, 42-летняя Галина Хатчинс (Halyna Hutchins), была убита, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза (Joel Souza) получил ранения около 13:50 на съемках "Раст" в округе Санта-Фе. Обстоятельства стрельбы выясняются, сказал Хуан Риос, пресс-секретарь шерифа округа Санта-Фе.

Офис шерифа сейчас опрашивает людей на съемочной площадке.

"Сейчас мы пытаемся определить, как и какой тип снаряда использовался в огнестрельном оружии", - сказал он.

Отмечается, что шериф на данный момент никому не предъявлял обвинения в связи со стрельбой.

Галина Хатчинс была доставлена самолетом в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где она после скончалась. Режиссера Соуза доставили в Региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе.

The New York Times пишет, что продюсеры фильма и представитель 63-летнего Болдуина не сразу ответили на электронные письма или телефонные звонки.

В заявлении производственной компании фильма Rust Movie Productions LLC выразили соболезнования семье и близким Галины.

"Мы приостановили производство фильма на неопределенный период времени и полностью сотрудничаем с расследованием Департамента полиции Санта-Фе. Мы будем оказывать консультационные услуги всем, кто связан с фильмом, пока мы работаем над обработкой этого ужасного события", - говорится в заявлении.

Согласно веб-сайту Хатчинс, она родом из Украины, изучала журналистику в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченка и кинематограф в Лос-Анджелесе. В своем Facebook она обозначила, что из Киева.

Алек Болдуин – известный американский актер, удостоен премии "Эмми", также лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар", имеет долгую карьеру в кино, пьесах и на телевидении.