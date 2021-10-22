"Укрзализныця" открывает центры вакцинации в Ривне, Хмельницком и Ужгороде

АО "Укрзализныця" открывает центры вакцинации против COVID-19 еще на трех вокзалах, увеличив их количество до 10.

"Для безопасности и удобства пассажиров АО "Укрзализныця" открывает центры вакцинации против COVID-19 еще на трех крупных железнодорожных вокзалах: в Ривном, Хмельницком и Ужгороде. С 23 октября планируется развернуть пункт прививки еще на вокзале в Ивано-Франковске. В центрах вакцинации пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку против COVID-19", - отмечается в сообщении на сайте УЗ в пятницу.

С 21 октября пункты вакцинации уже работают на семи вокзалах в: Киеве (два пункта), Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Нежине и Коростене.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве (станция "Полтава-Киевская").

В этих пунктах невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн.

"Укрзализныця" планирует и в дальнейшем увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.