События

11:15 22.10.2021

В контейнере с молочными продуктами Саакашвили записал видео о своем якобы похищении

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В контейнере с молочными продуктами Саакашвили записал видео о своем якобы похищении

Телекомпания "Имеди" вечером в четверг показала видеозапись, сделанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили 28 сентября в контейнере с молочными продуктами на судне "Вильнюс", в котором он прибыл из Украины в порт Поти.

Саакашвили, записывая себя на телефон, заявляет, что его похитили при помощи спецслужб неизвестной страны.

"Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствуют этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной, видимо, пропустили", - наговорил на телефон Саакашвили.

В комментарии "Имеди" высказано предположение, что Саакашвили не до конца доверял своему "проводнику", водителю трайлера Элгудже Цомая и записывал придуманное похищение, если проникновение в Грузию пойдет не по его сценарию. Между тем Цомая и еще трое граждан Грузии, помогавшие Саакашвили в незаконном переходе границы, задержаны.

"Имеди" показала и видеокадры, как неизвестный человек выходит из прицепа и садится в кабину трайлера.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #видео
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