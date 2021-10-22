Принятие постановления о прохождении в Раду с ковид-сертификатом противоречит законодательству - Разумков

В случае принятия постановления о прохождении в здание парламента по ковид-сертификату противники вакцинации смогут его обжаловать в судах и выиграть, считает народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы можем его принять, но потом это будет давать возможность тем, кто не захочет вакцинироваться, обжаловать и объективная вероятность того, что они выиграют в судах, будет достаточно высокой", - сказал Разумков журналистам в пятницу в кулуарах Верховной Рады.

По словам Разумкова, надо идти по пути внесения изменений в ряд законов, в том числе в закон "О статусе народных депутатов", и таким образом "закрывать проблему".

Как сообщалось, народные депутаты собираются принять постановление, которое установит доступ в здание парламента только вакцинированным от COVID-19 или при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.