Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Эсмаилионом и помощницей посла Канады в Украине Мавурнин Муни.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, в ходе встречи обсуждался, в частности, вопрос того, что украинская сторона не нашла поддержки от других пострадавших стран по созданию совместной следственной группы, что значительно бы облегчило и ускорило досудебное расследование авиакатастрофы самолета рейса PS752.

В то же время, по словам генпрокурора, украинские прокуроры делают все возможное, чтобы установить объективную истину по делу, активно реализуя инструмент направления запросов о международной правовой помощи.

"Сейчас в целом отправлено 24 запроса, однако сроки их выполнения в условиях пандемии слишком длительные", – говорится в сообщении.

Уточняется, что иранская же сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи, а последний из них вообще оставила без реагирования.

"Весь прошлый год Украина и Иран двигались отдельными путями: в Иране своя квалификация и свое дело, к материалам которого мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемым в суд, однако сведения о них тщательно скрываются", - заявила по этому поводу Венедиктова.

Она уточнила, что уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров.

"Мы слышали предложения от иранской стороны о возможных формах сотрудничества, которые так и остались обещаниями", - подчеркнула генпрокурор.

Отмечается, что по результатам третьего раунда украино-иранских переговоров, которые состоялись в начале июня 2021 года в Киеве, украинская сторона согласилась на предложение иранской ознакомиться с материалами уголовного дела в судебных органах Ирана, а также на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране без права голоса.

"Офис генпрокурора сразу же после переговоров направил письмо о согласовании в рабочем порядке процедуры ознакомления, подготовки необходимых документов и определения украинских представителей в состав делегации", - уточняют в ОГП.

Там добавляют, что спустя 4 месяца никакого ответа от компетентных органов Исламской Республики Иран так и не получено.

"Анонсирование иранской стороной направления дела в суд, по результатам закрытого для пострадавших стран следствия, и непредоставление доступа к материалам украинским прокурорам, свидетельствует о нарушении международных обязательств и о несоблюдении принципа доброй воли, на котором построены украино-иранские переговоры", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что в октябре ОГП планирует снова обратился в компетентные органы Исламской Республики Иран с целью получения ответов и положительного решения вопроса об ознакомлении украинских прокуроров с материалами иранского дела.

Как сообщалось, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале 2021 года СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.