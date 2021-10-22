События

10:52 22.10.2021

Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752

4 мин читать
Иран не предоставил полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Эсмаилионом и помощницей посла Канады в Украине Мавурнин Муни.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, в ходе встречи обсуждался, в частности, вопрос того, что украинская сторона не нашла поддержки от других пострадавших стран по созданию совместной следственной группы, что значительно бы облегчило и ускорило досудебное расследование авиакатастрофы самолета рейса PS752.

В то же время, по словам генпрокурора, украинские прокуроры делают все возможное, чтобы установить объективную истину по делу, активно реализуя инструмент направления запросов о международной правовой помощи.

"Сейчас в целом отправлено 24 запроса, однако сроки их выполнения в условиях пандемии слишком длительные", – говорится в сообщении.

Уточняется, что иранская же сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи, а последний из них вообще оставила без реагирования.

"Весь прошлый год Украина и Иран двигались отдельными путями: в Иране своя квалификация и свое дело, к материалам которого мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемым в суд, однако сведения о них тщательно скрываются", - заявила по этому поводу Венедиктова.

Она уточнила, что уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров.

"Мы слышали предложения от иранской стороны о возможных формах сотрудничества, которые так и остались обещаниями", - подчеркнула генпрокурор.

Отмечается, что по результатам третьего раунда украино-иранских переговоров, которые состоялись в начале июня 2021 года в Киеве, украинская сторона согласилась на предложение иранской ознакомиться с материалами уголовного дела в судебных органах Ирана, а также на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране без права голоса.

"Офис генпрокурора сразу же после переговоров направил письмо о согласовании в рабочем порядке процедуры ознакомления, подготовки необходимых документов и определения украинских представителей в состав делегации", - уточняют в ОГП.

Там добавляют, что спустя 4 месяца никакого ответа от компетентных органов Исламской Республики Иран так и не получено.

"Анонсирование иранской стороной направления дела в суд, по результатам закрытого для пострадавших стран следствия, и непредоставление доступа к материалам украинским прокурорам, свидетельствует о нарушении международных обязательств и о несоблюдении принципа доброй воли, на котором построены украино-иранские переговоры", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что в октябре ОГП планирует снова обратился в компетентные органы Исламской Республики Иран с целью получения ответов и положительного решения вопроса об ознакомлении украинских прокуроров с материалами иранского дела.

Как сообщалось, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале 2021 года СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

 

Теги: #офис_генпрокурора #иран #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:28 19.10.2021
Главы МИД стран-соседей Афганистана 27 октября обсудят в Иране формирование инклюзивного правительства Афганистана

Главы МИД стран-соседей Афганистана 27 октября обсудят в Иране формирование инклюзивного правительства Афганистана

13:56 17.10.2021
В Иране выбирают наилучший способ продолжения переговоров по СВПД

В Иране выбирают наилучший способ продолжения переговоров по СВПД

12:18 11.10.2021
В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

14:31 10.10.2021
В Иране заявляют, что располагают более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

В Иране заявляют, что располагают более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

14:05 10.10.2021
В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

13:23 09.10.2021
Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

03:22 09.10.2021
США отменили санкции против двух иранских компаний, связанных с ракетной программой Ирана

США отменили санкции против двух иранских компаний, связанных с ракетной программой Ирана

00:49 07.10.2021
Иран и Ирак обменялись останками более 30 солдат, погибших на войне 1980-1988 гг

Иран и Ирак обменялись останками более 30 солдат, погибших на войне 1980-1988 гг

10:10 04.10.2021
В Омане и Иране погибли минимум пять человек после удара циклона "Шахин"

В Омане и Иране погибли минимум пять человек после удара циклона "Шахин"

07:19 04.10.2021
США должны вернуть Тегерану замороженные в результате санкций активы - МИД Ирана

США должны вернуть Тегерану замороженные в результате санкций активы - МИД Ирана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн – министр

В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан

Правоохранители уличили экс-нардепа в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В контейнере с молочными продуктами Саакашвили записал видео о своем якобы похищении

Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн – министр

Принятие постановления о прохождении в Раду с ковид-сертификатом противоречит законодательству - Разумков

Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью в РФ

В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан

В Беларуси отменили масочный режим

Кличко сообщил, что на встрече с Зеленским обсудили "решение проблем Киева в условиях нынешних вызовов"

Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях

Правоохранители уличили экс-нардепа в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА