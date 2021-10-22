16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью в РФ

Никому из пропавших без вести при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал источник.

Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек.

Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек.

Взрыв произошел на площадях частной компании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По нашей информации, взрыв произошёл на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик", - сообщил источник в сфере ОПК.

Он отметил, что ФГУП уже длительное время - с 2011-2012 годов находится в банкротстве, деятельность не ведёт. "Управление осуществляется независимым конкурсным управляющим. Основным кредитором предприятия выступает ФНС", - сказал источник.

В МЧС добавили, что на месте происшествия задействованы более 170 человек и порядка 50 единиц техники.

Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет".

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. "Рассматриваются различные версии произошедшего, однако основные - нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание", - сказал источник агентства.

По информации с сайта предприятия, ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" включено в госкорпорацию "Ростехнологии" в составе интегрированной структуры холдинга ОАО "Научно-производственное объединение "Базальт". Предприятие находится в ведомственном подчинении Минпромторга, отнесено к числу стратегических.

"Эластик" занимается в том числе, производством и утилизацией боеприпасов, производством промышленных взрывчатых веществ, изготовлением газогенераторов твердого топлива для подводных лодок.

10 августа 2021 года произошел пожар на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области в здании для хранения готовой продукции. Погибших и пострадавших не было.

24 июня 2021 года в Башкирии произошел пожар на пороховом складе Стерлитамаке. Пострадавших не было.

28 января 2021 года пожар возник на Пермском пороховом заводе. Там пострадали четыре человека.

В марте 2017 года во время пожара на Казанском пороховом заводе во время тушения погиб пожарный.

В декабре 2016 года на Казанском государственном казенном пороховом заводе погибла женщина.

Самым крупным пожаром, который унес много жизней, в последние годы было возгорание на Тамбовском пороховом заводе 11 марта 2016 года. Тогда пять человек погибли, один получил серьезные ожоги.