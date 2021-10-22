В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы коктейль Молотова.

"Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.

"Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – говорится в сообщении.

Мотивы заказчика ему не известны.

Правовая квалификация события - ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, коктейль Молотова бросили в дом Игоря Жовквы.