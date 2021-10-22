События

09:56 22.10.2021

В Киевской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса, пострадали 6 жителей Беларуси

1 мин читать
В Киевской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса, пострадали 6 жителей Беларуси

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали шесть жителей Республики Беларусь.

"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся. Сейчас 6 путешественников доставлены в Обуховскую центральную районную больницу", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что ДТП произошло на 51 километре автодороги Н-01 (Киев-Знаменка) с участием автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "FAW".

Теги: #киевская_область #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:02 22.10.2021
В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

07:35 19.10.2021
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло 3 человека, еще 3 травмированы

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло 3 человека, еще 3 травмированы

06:44 18.10.2021
Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

11:31 17.10.2021
В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

17:24 16.10.2021
Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

04:35 16.10.2021
В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

18:14 15.10.2021
В Закарпатской области в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе патрульный полицейский и пограничник

В Закарпатской области в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе патрульный полицейский и пограничник

13:32 11.10.2021
Скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области

Скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области

19:15 10.10.2021
Во Львовской области 5 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

Во Львовской области 5 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

23:32 09.10.2021
На трассе Киев - Одесса грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: два человека погибло, девятеро травмировано

На трассе Киев - Одесса грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: два человека погибло, девятеро травмировано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан

Правоохранители уличили экс-нардепа в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью в РФ

В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан

В Беларуси отменили масочный режим

Кличко сообщил, что на встрече с Зеленским обсудили "решение проблем Киева в условиях нынешних вызовов"

Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях

Правоохранители уличили экс-нардепа в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

"Почти 800 дел". Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн

С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА