В Киевской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса, пострадали 6 жителей Беларуси

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали шесть жителей Республики Беларусь.

"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся. Сейчас 6 путешественников доставлены в Обуховскую центральную районную больницу", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что ДТП произошло на 51 километре автодороги Н-01 (Киев-Знаменка) с участием автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "FAW".