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09:38 22.10.2021

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

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Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей Украины, а полностью вакцинировано почти 60%, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"87% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну дозу прививки. Полностью (двумя дозами) вакцинировано около 380 тыс. педагогов - или почти 60% от общего количества", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы: Луганская область - 80%; Харьковская - 78%; Киевская - 73%; Черкасская - 72%; Полтавская - 72%; Киев - 70%.

В то же время, большое количество невакцинированных педагогов остается в школах трех областей: Ривненской - 22,5%, Волынской - 19,6%, Ивано-Франковской - 18,5%.

Кроме того, министр сообщил, что по рекомендации Минобразования некоторые школы начали каникулы раньше, сегодня их количество составляет 5 790.

В частности, в регионах, попавших в "красную" зону, на каникулах или на дистанционном обучении находятся школы, не достигшие показателя вакцинации в 100%. Больше всего таких: в Запорожской области - 156 школ, Днепропетровской - 127, Донецкой – 113 школ.

Теги: #вакцинация #учителя
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