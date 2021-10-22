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09:24 22.10.2021

"Почти 800 дел". Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

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"Почти 800 дел". Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призывает украинцев сообщать правоохранителям о случаях подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации. В то же время в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102", - цитирует Монастырского пресс-служба МВД в пятницу.

Министр добавил, что ответственность всех причастных к подобным преступлениям граждан "будет неотвратимой".

Теги: #подделка #сертификаты #монастырский
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