События

08:43 22.10.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн

2 мин читать
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 242 млн 482 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 929 тыс. 545 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 300 тыс. 970 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 733 тыс. 213.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 127 тыс. 450. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 тыс. 811 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 697 тыс. 341 заболевших, из них умерли 604 тыс. 679 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 734 млн 421 тыс. 315 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 634,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 260 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 тыс. 819.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 22.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

23:00 21.10.2021
Вместо бустерной дозы украинцам будет предложен полный курс ревакцинации в 2022 году - главсанврач

Вместо бустерной дозы украинцам будет предложен полный курс ревакцинации в 2022 году - главсанврач

21:00 21.10.2021
Ляшко поручил главсанврачу создать комиссию для расследования случаев сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей

Ляшко поручил главсанврачу создать комиссию для расследования случаев сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей

20:55 21.10.2021
Среди госпитализированных с COVID-19 около 98% украинцев являются невакцинированными - Ляшко

Среди госпитализированных с COVID-19 около 98% украинцев являются невакцинированными - Ляшко

18:42 21.10.2021
Более 40% ежедневных летальных исходов от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

Более 40% ежедневных летальных исходов от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

14:25 21.10.2021
На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

12:00 21.10.2021
Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

11:14 21.10.2021
Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

Кличко: 22 октября Комиссия примет решение о дополнительных ограничениях в условиях "красной зоны", в которую Киев попадет на днях

10:49 21.10.2021
В Киеве сделали более 2 млн прививок от COVID-19 – власти

В Киеве сделали более 2 млн прививок от COVID-19 – власти

10:41 21.10.2021
Рада в пятницу примет постановление о пропуске в парламент по "ковидному" сертификату – Радуцкий

Рада в пятницу примет постановление о пропуске в парламент по "ковидному" сертификату – Радуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован - СМИ

ВАКС отказал в удовлетворении иска САП по применению гражданской конфискации к нардепу Волынцу

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей, полностью вакцинировано 60% - Шкарлет

"Почти 800 дел". Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА