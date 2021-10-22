В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло. За сутки вакцинировано почти 270 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"21 октября от COVID-19 вакцинировано почти 270 тыс. украинцев. За сутки в Украине: зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 800, медработников - 391), 269 666 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы – 85 559 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 141 человек; летальных случаев - 614; выздоровели – 8 530 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 725 385 человек, выздоровели – 2 361 365 человек, летальных случаев - 63 003.

С начала прививочной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 386 831 прививка.