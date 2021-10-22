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07:59 22.10.2021

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

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В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

В Ровенской области спасатели ликвидируют труднодоступной болотистой местности с помощью двух квадракоптеров, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу.

"По состоянию на 7 ч. 22 октября наблюдаются горения в труднодоступной болотистой местности. Локализация пожара продолжается. К тушению привлечены 67 человек и 21 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека, 8 единиц техники и 2 квадрокоптера", - указано на сайте ведомства.

Также отмечается, что 21 октября в 16 год.10 мин. между с. Ельное и с. Вежица Сарнинского района горела сухая трава, камыш и валежник на общей площади около 50 га.

Как сообщается, угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет.

При этом, в Харьковской области 21 октября вблизи с. Сердобиное Чугуевского района горел травяного настил, огонь распространился на поле (площадь 137 га) кукурузы. В 23 ч. 40 мин. пожар ликвидирован на площади 10 га. Поле с кукурузой на площади 127 га не пострадало.

К тушению привлекалось 7 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 4 человека и 1 единица техники.

Теги: #ровенская_область #пожар
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