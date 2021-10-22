Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

В результате пожара в частном жилом доме в с. Червоне (Харьковская обл.) погибли 3 человека, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу.

"22 октября в 1 час 03 мин. в с. Червоне Лозовского района в частном жилом доме возник пожар в результате которого погибли 3 человека. В 6 ч. 58 мин. пожар ликвидирован на площади 80 м2", - указано в сообщении.

К тушению привлекалось 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.