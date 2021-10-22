События

07:10 22.10.2021

С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

1 мин читать
С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку н.п. Золотое-4, сообщили в пресс-центре штаба ООС в утренней сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия. В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:25 21.10.2021
За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе, ранен один украинский военный

17:34 20.10.2021
На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

07:15 20.10.2021
Украинский военный получил ранение на Донбассе

Украинский военный получил ранение на Донбассе

17:54 19.10.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки, Зайцево и Гранитного – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки, Зайцево и Гранитного – штаб ООС

07:11 19.10.2021
За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов на Донбассе

18:22 18.10.2021
Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

07:24 18.10.2021
Российские наемники четырежды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники четырежды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

15:06 17.10.2021
С начала 2022 года украинские ветераны смогут пользоваться необходимыми сервисами с помощью "Дии" – Шмыгаль

С начала 2022 года украинские ветераны смогут пользоваться необходимыми сервисами с помощью "Дии" – Шмыгаль

07:21 17.10.2021
Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

18:08 16.10.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован - СМИ

ВАКС отказал в удовлетворении иска САП по применению гражданской конфискации к нардепу Волынцу

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

22 октября: Какой сегодня праздник

Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

Королева Великобритании провела ночь в больнице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА