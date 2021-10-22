С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку н.п. Золотое-4, сообщили в пресс-центре штаба ООС в утренней сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия. В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.