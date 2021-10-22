События

07:02 22.10.2021

Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

1 мин читать
Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящей конференции по климату COP26 в Глазго (Шотландия) представит план достижения нулевого уровня выбросов.

"Я собираюсь на COP26 в Шотландию, и я представляю миру обязательство, что мы фактически достигнем чистого нулевого уровня выбросов электроэнергии к 2035 году и чистого нулевого уровня выбросов по всем направлениям к 2050 году или раньше", - заявил Байден, выступая в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.

По его словам, США предстоит для этой цели сделать многое до 2030 года.

Байден отметил, что "изменение климата - экзистенциальная угроза человечеству".

Президент США напомнил, что при вступлении в должность первым делом присоединился к Парижскому соглашению по климату.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить до 1,5 градуса по Цельсию.

Теги: #климат #сша #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:31 22.10.2021
КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

07:13 22.10.2021
Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

06:09 22.10.2021
Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

22:03 21.10.2021
США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

20:00 21.10.2021
США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон

США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон

17:18 21.10.2021
Китай провел летом не одно, а два испытания гиперзвуковой ракеты - данные разведки США

Китай провел летом не одно, а два испытания гиперзвуковой ракеты - данные разведки США

11:12 21.10.2021
Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

08:53 21.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн

08:40 21.10.2021
Белый дом не готов сообщить о возможности встречи Путина и Байдена, заявила Псаки

Белый дом не готов сообщить о возможности встречи Путина и Байдена, заявила Псаки

07:11 21.10.2021
Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован - СМИ

ВАКС отказал в удовлетворении иска САП по применению гражданской конфискации к нардепу Волынцу

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

22 октября: Какой сегодня праздник

В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

Королева Великобритании провела ночь в больнице

Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

В Киеве на ул. Соломенской появились отдельные полосы для общественного транспорта и велосипедов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА