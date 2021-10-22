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06:09 22.10.2021

Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

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Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Дании Трине Брамсен встретились в Брюсселе для обсуждения двухсторонних отношений в сфере безопасности, сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Лидеры признали свою общую озабоченность проблемами, влияющими на трансатлантическую безопасность, включая деятельность России в Северной Атлантике, Балтийском море и Украине, и договорились продолжать тесно сотрудничать по общим приоритетам во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили завершение военной миссии в Афганистане, поддержку Данией операций по эвакуации и продолжение командования миссией НАТО в Ираке.

"Два лидера обсудили важность альянса НАТО как основы трансатлантической безопасности, а также пути углубления и расширения сотрудничества в области обороны между Соединенными Штатами и Данией", - заявил Кирби.

Теги: #дания #сша #россия #встреча
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