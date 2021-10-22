В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

В результате ДТП на 451 км трассы Киев - Одесса с участием двух грузовых автомобилей погиб один из водителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области в четверг.

"По предварительной информации, двигаясь в сторону Одессы, водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим, который был припаркован на обочине", - указано в сообщении.

Как сообщается, от удара первое транспортное средство загорелось, водитель погиб.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.