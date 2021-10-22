Королева Великобритании провела ночь в больнице

Королева Елизавета II провела ночь в больнице, а ранее отменила визит в Северную Ирландию, сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Согласно заявлению Букингемского дворца, 95-летняя королева Великобритании поступила в больницу в среду и вернулась в Виндзорский замок в четверг.

"Следуя медицинскому совету отдохнуть несколько дней, королева посетила больницу в среду днем для проведения некоторых предварительных обследований, вернулась в Виндзорский замок сегодня в обеденное время и остается в хорошем настроении", - заявил представитель.

Отмечается, что нахождение Елизаветы II в больнице не было связано с COVID-19.

В четверг королева должна была посетить церковную службу в городе Арма, посвященную столетию раздела Ирландии и основания Северной Ирландии, но была вынуждена отменить визит по рекомендации врачей.

Ожидается всё ещё, что она примет участие в конференции по климату COP26 в Глазго (Шотландия) в конце этого месяца.

Источник в Букингемском дворце сообщил телеканалу CNN, что о визите в больницу изначально не было объявлено, потому что предполагалось, что это будет короткое пребывание.

Собеседник также сообщил, что королева вернулась за свой рабочий стол в четверг днем и выполняла легкие обязанности.

Елизавета II является самым долго правящим монархом в мире, она выполняет свои обязанности почти семь десятилетий.