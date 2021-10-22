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02:02 22.10.2021

В Киеве на ул. Соломенской появились отдельные полосы для общественного транспорта и велосипедов

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В Киеве на ул. Соломенской появились отдельные полосы для общественного транспорта и велосипедов

Полоса общественного транспорта, полоса для велосипедистов и 2 автомобильные полосы устроено вместо 3-х автомобильных полос по ул. Соломенской в Киеве, сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации.

"В противоположность многим скептикам, которые с уверенностью говорили, что автомобилисты всегда будут в приоритете, город постепенно, но уверенно идет по пути ухода от автомобилецентризма и перераспределяет дорожное пространство между всеми участниками движения по системе приоритетов "пешеход, в т.ч. маломобильный, - велосипед - общественный транспорт – автомобиль", - цитирует заместителя председателя КГГА Александра Густелева пресс-служба.

По словам Густелева, велосипедные полосы на ул. Соломенской протяжностью 3,7 км соединяют существующую велосипедную дорожку на ул. Волгоградской и проектно магистральный веломаршрут "Соломенка – Центр", который пройдет через Соломенскую площадь и сейчас рассматривается государственной экспертизой.

Теги: #киев #полоса #дорога
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