События

01:01 22.10.2021

Убийце британского депутата Дэвида Эмесса предъявлено обвинение

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Убийце британского депутата Дэвида Эмесса предъявлено обвинение

В Великобритании в четверг предъявлено обвинение 25-летнему Али Харби Али в убийстве депутата палаты общин британского парламента, консерватора Дэвида Эмесса и подготовке террористических актов, сообщает Euronews.

Али Харби Али арестовали вскоре после нападения на Эмесса, напоминает Euronews.

После нападения в полиции заявили, что он действовал в одиночку, расследование было передано в управление по борьбе с терроризмом столичной полиции в связи с подозрением, что у Али, возможно, были "мотивы, связанные с исламистским экстремизмом".

На прошлой неделе в пятницу Дэвид Эмесс получил множественные ножевые ранения, когда он проводил встречу с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти ему жизнь не удалось.

Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он был избран в парламент в 1983 году.

Теги: #великобритания #обвинение #депутат #убийство
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