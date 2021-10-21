Вместо бустерной дозы украинцам будет предложен полный курс ревакцинации в 2022 году - главсанврач

Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса, министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу "Рада".

"Мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть, человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022 году", - сказал Кузин.

При этом, в настоящее время ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. Массового внедрения дополнительной дозы для других категорий населения не будет.

При этом, он отметил, что пока неизвестно, нужно ли будет проходить ревакцинацию каждый год.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 октября полный курс вакцинации в Украине получили 6 743 615 человек.