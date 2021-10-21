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22:03 21.10.2021

США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

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США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

США поставили 200 млн доз вакцин от COVID-19 в более чем 100 нуждающихся стран, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Эти 200 миллионов доз вакцин от COVID-19 помогли оздоровить и принести надежду миллионам людей, но на этом наша работа еще не закончилась", - цитирует агентство выдержки из заявления управляющей Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр.

На данный момент США являются лидером по поставкам вакцин в другие страны, отмечает агентство.

США критикуют за активное проведение бустерной вакцинации, в то время как в страны с низким уровнем дохода еще не доставили ни одной партии вакцин от COVID-19.

Всего в США за время пандемии выявили более 46 млн заражений COVID-19, свыше 751 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #сша #вакцины #поставки
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