22 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня во всем мире отмечают Международный день заикающихся людей и день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин, а также международный день клавиши Caps Lock.

В США празднуют национальный день орехов, в Австралии- день вомбата.

138 лет назад в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера.

В 1938 г. изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. В этот день, ровно 82 года назад, появилась первая машина для копирования бумажных документов. Чтобы получить первую копию, американскому изобретателю Чарльзу Карлсону понадобились цинк, сера, стекло и статическое электричество. А чтобы продать свое изобретение - целых 9 лет. В итоге заработать удалось неплохо: компания "Ксерокс" выплатила изобретателю 1,5 млн долларов, из которых миллион он потратил на благотворительность.

А 59 лет, в 1962 году начался Карибский кризис – противостояние между СССР и США.

Православная церковь 22 октября празднует день Эфесской (Корсунской) иконы Божией Матери.

Начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей или Международный день распространения информации о заикании.

Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году и позиционирующей себя как "рупор всех заикающихся людей на международном уровне". Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.

Один из крупнейших театров мира — Метрополитен-опера в Нью-Йорке — открылся 22 октября 1883 года представлением оперы Шарля Гуно "Фауст".

В первые годы театр отдавал предпочтение операм Вагнера, а немецкой труппой театра руководил дирижер Леопольд Дамрош.

Международный день Caps Lock 22 октября проводят Международный день Caps Lock. Отмечается с 2000 года по инициативе Дерека Арнольда из Айовы, США. Однажды он решил, что у него, как и у многих других пользователей Интернета, достаточно клавиш, чтобы заявить о себе в сети и создал Caps Lock Day. Цель дня – привлечь внимание тех, кто использует стиль печати в режиме Caps Lock. Дерек считает его чрезмерным и недопустимым для выражения своих мыслей в сети.

В 1982 американские зрители впервые увидели фильм "Рэмбо: "Первая кровь". Ровно 38 лет назад американские зрители впервые увидели культовый фильм "Рэмбо: "Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Первый вариант фильма длился больше трех часов и, по словам Сталлоне, все было настолько плохо, что он готов был застрелиться. Позже актер назовет "Первую кровь" своим любимым фильмом, из которого он бы ничего не вырезал.

А еще сегодня родилась французская актриса Катрин Денев. "Мне всегда казалось, что приставка "мадам" - как лишняя морщина - делает тебя старше сразу лет на 10", - эти слова принадлежат легендарной французской актрисе Катрин Денев, которая сегодня отмечает 77-летие. Любимица миллионов зрителей и покорительница мужских сердец признается, что очень любит природу и называется себя "сельской француженкой". У нее есть загородный дом в Нормандии, где Денев выращивает помидоры.

Также именинники дня - французская актриса Сара Бернар, которую в начале XX века называли "самой знаменитой актрисой за всю историю", и итальянский певец Робертино Лоретти, завоевавший мировую известность в подростковом возрасте.

В этот день отмечается память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати апостолов, брата апостола Матфея. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. Информации о жизни и деятельности этого святого сохранилось очень мало, тем более, что в источниках нередко возникает путаница в сведениях о разных Иаковах. Кроме Иакова Алфеева, в писаниях упоминаются апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, "брат Господень".

22 октября в старину называли Днем первой каши. В каждом доме на Якова заваривали кашу со свежим постным маслом, а иногда со свиным или бараньим салом. С кашей из новой крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Считалось, что тот, кто отведает такой пирог, обеспечит себе крепкое здоровье и благополучие на ближайший год.

Также особое место на столе занимали блюда из свежих грибов – на Якова Студеного за ними ходили последний раз в году.

Именины: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.