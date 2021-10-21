Премьер-министр Израиля поблагодарил Зеленского за принятие закона против антисемитизма в Украине

Премьер-министром Израиля Нафтали Беннет поблагодарил президент Украины Владимира Зеленского за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Нафтали Беннета за последовательную поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН.

Отмечается, что "Владимир Зеленский отметил символичность государственного визита в Украину президента Израиля Ицхака Герцога в октябре 2021, в рамках которого лидеры государств приняли участие в мероприятиях 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украино-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.