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20:39 21.10.2021

Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России, заявляет Путин

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Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России, заявляет Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

"Та угроза (со стороны НАТО, - "ИФ") имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии. "Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите", - сказал президент.

Он отметил при этом: "Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все".

Путин также заявил, что высказывания министра обороны США Ллойда Остина можно рассматривать как открытие для Украины дверей в НАТО. "Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Говорит, что да, каждая страна имеет право выбирать. Никто не говорит нет. Никто. Это же не гарантии безопасности для России. . Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит ", - сказал Путин.

"Что касается баз, я знаю соответствующие конституционные положения Украины, но учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно всё, что угодно разместить", - сказал Путин, комментируя тему Украины и НАТО.

Третьи страны не могут влиять на определение Украиной внешней политики, заявил 19 октября Остин. Так он прокомментировал позицию Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: #президент #россия #украина #нато
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