Главы оборонных ведомств стран НАТО согласовали план ответа на конфликтные ситуации, угрожающие альянсу

Министры обороны стран НАТО на встрече в четверг поддержали план ответов на любые конфликты, сообщил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня министры поддержали план защиты нашего альянса от кризисов и конфликтов для того, чтобы быть уверенными в том, что соответствующие силы находятся в нужном месте в нужное время для того, чтобы защитить миллионы людей от какой-либо угрозы", - сказал он.

Министры обороны НАТО согласились, что альянс должен делать усилия, чтобы не утратить превосходство в технологиях над потенциальными противниками, заявил Столтенберг.

"Нам требуется больше сил высокой боеготовности", - сказал он.

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО требуется, среди прочего, "больше сил, использующих новейшие технологии". В целом, по его словам, альянсу в будущем будет важно "не утратить превосходство в технологиях".

Главы оборонных ведомств стран НАТО в ходе встречи в четверг в Брюсселе согласовали пакет ответных мер на угрозы со стороны российских ракетных систем, заявил генсек Альянса.

"Министры оценили прогресс в нашем реагировании на растущую угрозу от российских ракетных систем... Мы вводим сбалансированный пакет политических и военных мер для ответа на эти угрозы", - сказал он.

"Пакет включает существенное укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны, усиление неядерных оборонительных возможностей, используя истребители пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки. Также речь идет о повышении готовности нашего ядерного сдерживания", - добавил генсек НАТО.

При этом генсек альянса в очередной раз отметил, что НАТО не собирается отражать "дестабилизирующую деятельность России" и не намерена "развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе".

НАТО считает своей задачей не только поддерживание военного присутствия в районе Черного моря, но и возможность перебрасывать туда, если это потребуется, дополнительные силы, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы постоянно смотрим, что еще мы можем предпринять", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о приоритетах НАТО для обеспечения безопасности в черноморском регионе.

Столтенберг пояснил, что НАТО требуется "как военное присутствие на местах, так и система, позволяющая в случае необходимости быстро развертывать дополнительные силы".

Говоря о Черном море, генсек подчеркнул, что для альянса оно стратегически важно.

Министры обороны 30 стран НАТО проводят 21 и 22 октября встречу в Брюсселе, на которой будут приняты решения, направленные на то, чтобы укрепить безопасность стран Запада в изменившемся мире и заложить основу для предстоящего в июне будущего года саммита в Мадриде.