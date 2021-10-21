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20:11 21.10.2021

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

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Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в середине ноября - Корниенко

Съезд партии "Слуга народа" состоится в середине ноября, сообщил глава партии, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

"В середине ноября (состоится съезд - ИФ)", - сказал Корниенко журналистам в четверг вечером в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Нардеп также уточнил, что съезд состоится в Киеве и отметил, что пока не намерен оставлять пост главы политической силы. "Пока что я глава партии, я не планировал уходить", - отметил первый вице-спикер.

Кроме того, он рассказал, что на съезде будет изменена структура коллективного управления партией.

"Мы создадим такой орган, который будет называться или исполком политсовета, или президиум политического совета", - подчеркнул Корниенко.

В то же время, он ушёл от вопроса о том, будет ли на съезде рассматриваться исключение экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова: "Вы намекаете на отзыв депутатов, делегированных от нашей партии. Будет решать съезд. Съезд партии это наивысший руководящий ее орган, он решает любые вопросы партии".

Теги: #съезд #партия
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