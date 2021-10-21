События

19:24 21.10.2021

В Сирии казнены более 20 человек, признанных виновными в природных пожарах

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В Сирии казнены более 20 человек, признанных виновными в природных пожарах

В Сирии приведены в исполнение 24 смертных приговора в отношении людей, признанных виновными в поджогах, приведших к масштабным природным пожарам, в результате которых в прошлом году погибли три человека и сгорели тысячи гектаров земли, сообщает в четверг издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на минюст Сирии.

Издание отмечает, что еще одиннадцать человек, признанных виновными, приговорены к пожизненному тюремному заключению, а пятерых несовершеннолетних приговорили к 10-12 годам тюремного заключения.

В минюсте Сирии сообщили, что в конце 2020 года были задержаны десятки людей, которые признались в предумышленных поджогах, приведших к масштабным природным пожарам в сентябре прошлого года. Эти пожары в той или иной мере затронули 280 городов и поселков, сгорели или повреждены 370 домохозяйств.

Сообщается, что в общей сложности в результате пожаров сгорело 24 тыс. га лесов и сельскохозяйственных угодий.

Теги: #пожары #сирия #виновные #приговор
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